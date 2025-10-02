Flygets ”hållbara lösning” byter en form av rovdrift mot en annan

Det är glädjande att allt fler församlingar väljer att stanna på marken. Att avstå från att förstöra klimatet genom onödiga flygresor är en god och ansvarsfull handling, skriver Jacob Schönning Landin. Getty Images

Genom kampanjer om att fortsätta flyga har svenska flygbranschen i årtionden ägnat sig åt greenwashing som är både vilseledande och kontraproduktiv, åtminstone om man vill minska utsläppen och hejda förlusten av biologisk mångfald. Efter kyrkovalet, där miljögrupper vann ökat stöd, verkar branschen känna sig hotad av kyrkan. Genom branschchef Fredrik Kämpfe vill man pressa kyrkorna att välja mellan flygfrihet och fossilfrihet. Men Kämpfes argumentation är just det som konsumentorganisationer har varnat för: vilseledande marknadsföring.