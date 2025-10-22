Prästkragen är ett tecken på att stå i tjänst för Guds församling

Kragen har ett starkt symbolvärde och gör att människor snabbt kan identifiera inom vilket fält jag arbetar, skriver Sara Lovemo. David Johansson

Låt mig inledningsvis förtydliga att jag inte är någon kyrkohistoriker, som kommer kunna ge en förklaring av frikyrkans historiska förhållande till pastorskragen. Inte heller är jag någon expert på ämbetesklädselns teologiska signifikans för de olika samfunden. Ändå skulle jag, som pastorskandidat och på väg ut i min första pastorstjänst, vilja försöka besvara några av de frågor som Håkan Strandh väcker i sin debattartikel – och förklara varför jag personligen kommer använda pastorskrage i mitt arbete. (Förhoppningsvis kan någon annan expert bidra med de övriga perspektiven).