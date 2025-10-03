Det finns några exempel i Bibelns långa tidsperspektiv där varken Gud eller människa har skämts inför varandra vad gäller synliga tår eller hela fötter, skriver Per Liljeqvist. DCL "650"

Sedan när fick Gud problem med nakna fötter? Med referens till ett nyligen sänt radioprogram Stil, där modeskribenten och poddaren Fanny Ekstrand låter oss veta att det passar sig inte att i kyrkan ha skor där tårna kan ses.