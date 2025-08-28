Bilden KD tecknar om vården stämmer inte

Vi behöver säkerställa att det finns tillräckliga resurser till psykiatrisk vård, att vården är tillgänglig oavsett var du bor, skriver Sandra Ivanovic Rubin och Steven Nordvall (MP). Meg Aghamyan

Psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser har länge stigmatiserats och nedprioriteras inom både sjukvård och samhället i stort. Det finns mycket att göra för att skapa ett mer inkluderande samhälle och sundare ideal. Barn och unga förtjänar att växa upp med ett fungerande skyddsnät där skola, fritidsaktiviteter och vården stöttar när livet känns svårt.

I detta har politiker ett stort ansvar. Vi behöver säkerställa att det finns tillräckliga resurser till psykiatrisk vård, att vården är tillgänglig oavsett var du bor – och att det finns korrekt information om vilken vård som faktiskt erbjuds.

Vi tycker därför det är olyckligt att Kristdemokraterna i sin debattartikel i Dagen 19/8, Politiken måste ta ansvar för ungas välbefinnande, målar en bild av att den psykiatriska vården i Region Stockholm har fallerat. I själva verket har nämligen vården för psykisk ohälsa och ätstörningar stärkts under mandatperioden med Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet vid makten.

Det stämmer att vi behöver göra ännu mer för att korta köerna till BUP, men många tusen fler unga får vård inom barn- och ungdomspsykiatrin 2024 jämfört med 2022, när KD senast styrde. Inom ätstörningsvården har väntetiderna blivit markant kortare. I juni 2025 fick alla som sökte vård för en ätstörning i Region Stockholm starta behandling inom vårdgarantin.

Att sprida information som tyder på något annat är inte bara ohederligt, det är också farligt, eftersom tidig vård är jätteviktigt för chansen att bli frisk från en ätstörning.

Osunda kroppsideal är ett problem – men ätstörningar är mer än bara en vilja att vara smal.

Kristdemokraterna ger dessutom en alltför förenklad bild av ätstörningar. Osunda kroppsideal är ett problem – men ätstörningar är mer än bara en vilja att vara smal. Det finns flera sorters ätstörningar och mer än hälften av alla patienter med en ätstörning har en eller flera andra psykiatriska diagnoser, till exempel ångest, depression eller PTSD.

Trots det hade Region Stockholm länge, med KD i styret, en vårdgivare som bedrev ätstörningsvård helt utan psykologer. Detta har vi nu ändrat på, för ätstörningar är psykiatriska diagnoser och behöver behandlas som det. Med de förbättringar vi gjort är det nu enklare för patienter med exempelvis ångest och ätstörning att få all sin vård på samma ställe. Det skapar en trygghet och stabilitet för en skör patientgrupp.

Psykisk ohälsa som fångas upp tidigt kan minska lidandet för patienten, därför har även vårdcentralerna i Region Stockholm numera ett större uppdrag att behandla psykiatriska diagnoser. Vi stärker också kompetensen att känna igen till exempel anorexia i hela hälso- och sjukvården. Vi riktar dessutom resurser till civilsamhällesorganisationer som jobbar med ätstörningar hos barn och unga, för att dra nytta av alla goda ideella krafter som kan sprida kunskap.

Självklart ska vården för psykisk ohälsa vara tillgänglig och anpassad efter varje ungdoms behov och förutsättningar. Tyvärr nedprioriterades detta av Kristdemokraterna under de 16 år partiet satt med och styrde i Region Stockholm. Sedan Miljöpartiet tog över har vi i stället byggt vården starkare. Det tar tid, men vi är på rätt väg.