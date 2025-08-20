Jag har omvärderat vilka teologer jag sätter min tillit till

Samtidigt finns bibelord där vi behöver hjälp av andra för att fullt ut förstå, skriver Henrik Roos. Sixteen Miles Out

Jag vill tacka Hans Gyllensten för hans reflektioner kring min artikel ”Det måste vara möjligt att byta åsikt teologiskt”. Om jag förstått honom rätt varnar han för att låta erfarenheter och kultur påverka vår bibelförståelse. Att kyrkan kan vara en plats för frågor, men att svaren ska hämtas ur Bibeln och inte från samtiden.