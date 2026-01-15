Ärliga sökare attraheras av att få höra om miraklernas Gud

Var finns attraktionskraften i en gud vars skaparmakt är till förväxling lik naturens egna processer, skriver Göran Schmidt. Benoît Deschasaux

Som de flesta vet finns det två huvudsakliga sätt att se på ursprungsfrågan bland kristna naturvetare – dels den kategori som Peter Asteberg gav uttryck för i fredagens debattreplik, och dels den som Göran Reierstam och undertecknad tillhör. Frågan har aktualiserats genom Reierstams debattartikel om Jesustrenden bland unga, där han också pekade på attraktionskraften i argumenten om världen som designad av Gud och inte av en evolutionär process.