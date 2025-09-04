Återta gaming som ett verktyg för Gud!

Ett område i våra liv där jag tror att Gud vill få ändra saker är vårt användande av dataspel, skriver Andreas Andersson. Getty Images

När jag tvättar har jag lärt mig att alltid kolla i sonens byxfickor. Saker hamnar där liksom av sig självt! Fickor som vid dagens början var tomma är plötsligt fulla med än det ena, än det andra. En mutter, en garnbit, en fin teckning eller vikt ”loppa”. Någon gång missade jag att kolla allt och upptäckte en stor sten dansa runt innanför tvättmaskinsrutan. Nu har jag hört att man ibland tumlar jeans med stenar för att få en sliten look och lite trevliga hål här och var, men det var inte riktigt vad jag var ute efter.