Karikatyren av Charlie Kirk speglar fördomar mer än verklighet

Kirk använde ofta ett direkt och konfrontativt språk, men det var riktat mot idéer – inte mot människor, skriver Mikael Lumpus. Alex Goodlett

Stefan Swärd väcker i sin debattartikel "Charlie Kirk - en kristen martyr?" en viktig fråga om kristnas relation till politik och samhälle. Hans oro för att tron ska förlora sin andliga renhet när den blandas med politiska rörelser är förståelig, men slutsatsen att Charlie Kirk och liknande röster bidrar till en farlig ”partipolitisering” av kristendomen bygger på en missuppfattning. Swärd tycks sammanblanda kristnas kallelse att forma samhället i enlighet med moraliska principer med risken att tron blir politisk.